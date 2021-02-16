Обломки могут обладать уникальными свойствами

В Министерстве обороны США подтвердили, что обнаружили в местах крушения НЛО сенсационные находки.

Уфолог Энтони Брагали получил от Пентагона официальный ответ на запрос, который был отправлен еще три года назад. Из ответного письма исследователь феномена НЛО понял, что военные уже много лет также исследуют места крушения неопознанных летательных объектов, в частности, того, который был обнаружен в конце 1940-х годов, пишет Daily Mail.

Так, особое внимание уделялось изучению сплава "нитинола", который по своим свойствам очень схож с металлом, который был найден недалеко от Розуэлла, где в 1947 году упал НЛО. Главная особенность этого сплава – эффект памяти. Иными словами, металл может восстанавливать форму.

По словам уфолога, полученный от Пентагона текст немного отредактирован, однако это не помешало ему прийти к множеству любопытных выводов о новых технологиях, которые представляют собой "в буквальном смысле квантовый скачок за пределы свойств всех существующих материалов, известных человеку".

Также исследователь обратил внимание на то, что военные не только изучали обломки, но и оценивали возможность внедрения нитинола в человеческий организм.

Ранее ученые разгадали одну из загадок происхождения Стоунхенджа. Исследователи выяснили, что изначально самый загадочный памятник мог появиться в Уэльсе.