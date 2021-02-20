Ученые раскрыли секрет долголетия мозга

Им удалось выяснить, почему некоторые люди доживают до 100 лет

Американским ученым после исследования удалось установить, что у некоторых людей есть определенный тип генов, которые защищают мозг от старения. Это связанно с особенностями образования белка Forkhead box O3 (FOXO3).

О том, что такой тип генов встречается, как правило, у всех долгожителей, чей возраст превышает 100 лет, ученые знали и раньше. Сейчас им удалось установить, как именно это влияет на старение мозга. Данные опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследователи из медицинского колледжа Корнельского университета Weill Cornell Medicine вместе с коллегами из Дьюкского университета выяснили еще в 2018 году, что мыши, у которых отсутствует ген FOXO3, не справляются с окислительным процессом и погибают. Сейчас же удалось установить, что данный ген поддерживает способность мозга к регенерации. Он приостанавливает деление клеток до тех пор, пока окружающая среда не будет благоприятной для выживания новых нейронов.

"Стволовые клетки производят новые клетки мозга, которые необходимы для обучения и запоминания на протяжении всей жизни. Если стволовые клетки делятся бесконтрольно, они истощаются. Ген FOXO3 выполняет свою работу, не позволяя стволовым клеткам делиться до тех пор, пока стресс не пройдет", – приводит перевод статьи РИА "Новости".

Ученые выяснили, что белок FOXO3 напрямую модифицируется окислительным стрессом, и эта модификация отправляет белок в ядро ​​стволовой клетки, где он включает гены стрессовой реакции. В результате стволовые клетки перестают производить новые нейроны.

Поэтому наличие такого гена помогает людям сохранить запас стволовых клеток мозга на более долгое время. При этом, предупреждают авторы, говорить о создании новых методов омоложения мозга на базе исследования рано.