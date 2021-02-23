Ученые раскрыли секрет Леонардо Да Винчи

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Международная группа ученых под руководством профессора Политехнического университета в Милане Пьера Джорджио Ригетти утверждает, что разгадала загадку стиля Леонардо да Винчи на примере картин с изображениями Мадонны с Иисусом.
Как рассказал один из участников исследования Глеб Зильберштейн, в этих работах объекты располагаются по кругу. Они полагают, что да Винчи взял такой прием из арабской и персидской традиций. Позже это стало отличительной чертой не только его работ, но и последователей.
"Можно с уверенностью сказать, что эта "печать да Винчи" являлась своего рода трафаретом для произведений его школы Леонардо, то есть своего рода "кодом Да Винчи", – заявил Зильберштейн.
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