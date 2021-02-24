Американский пилот рассказал о "столкновении" с НЛО в небе

Американский пилот рассказал о "столкновении" с НЛО в небе
Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Инцидент произошел в Нью-Мексико, утверждает источник

Американский пилот, управлявший пассажирским лайнером Airbus A320, в ходе выполнения рейса из Цинциннати в Феникс 21 февраля, заявил о некоем "странном столкновении" с объектом, который напоминал по форме крылатую ракету.

По словам мужчины, неизвестное тело выглядело похожим на самолет, который двигался на высоте в 36 тысяч футов (примерно 10,9 км) со скоростью в 740 километров в час. Инцидент произошел в штате Нью-Мексико.

Один из радиоперехватчиков сообщил, что в тот момент записывал со сканера данные, когда вдруг зафиксировал некую "странную передачу".

"Примерно в 1:19 по центральному поясному времени на центральной частоте в Альбукерке 127,850 МГц или 134,750 МГц (частота записи не указывалась) пилот сообщил: "У вас есть здесь какие-то цели? Просто что-то произошло прямо над нами – Ненавижу это говорить, но он выглядел как длинный цилиндрический объект, который почти походил на нечто вроде крылатой ракеты – очень быстро двигался прямо над нами", – говорится в отчете, опубликованном изданием The Drive.

Как отмечает источник, в том же регионе три года назад произошел похожий случай после столкновения Learjet и Airbus с неопознанным объектом в небе.

Ранее в Минобороны США заявили об обнаружении невероятных находок в месте крушения НЛО. По словам одного из американских уфологов, Пентагон уже на протяжении нескольких десятков лет изучает места, в которых произошло "крушение неопознанных объектов".

Егор МАЛКОВ

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