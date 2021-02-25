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Если питаться лимонами, апельсинами, грейпфрутами и другими цитрусовыми, то мозг будет работать лучше. К такому выводу после проведенных исследований пришли специалисты Университета Восточной Англии в Норидже.
Полезны не только сами цитрусовые, но и сок из них. Он тоже положительно влияет на центральную нервную систему, выяснили британские ученые.
Секрет такого воздействия прост. В составе большинства таких фруктов есть полифенолы – благоприятно воздействующие на мозг человека флавоноиды, отметили сотрудники Медицинской школы Нориджа.
Кроме того, эти элементы защищают мозг от повреждений. А еще они оказывают противовоспалительное и антиоксидантное воздействие, пояснили специалисты. Результаты их наблюдений и опытов опубликованы в Frontiers in Neuroscience.
Чтобы повысить активность мозга и улучшить память, нужно чаще употреблять цитрусовые, советуют исследователи, передает "МИР24".
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