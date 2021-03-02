В будущем наша планета рискует стать непригодной для жизни

Ученый из Японии Тохо Казуми Озаки и его коллега из США Кристофер Рейнхард предсказали гибельную для человечества катастрофу в земной атмосфере.

Земля может стать непригодной для жизни из-за дефицита кислорода. Эксперты создали модель эволюции атмосферы нашей планеты. При моделировании учитывались климатические, биологические и геологические факторы.

В результате исследования ученые пришли к выводу, что атмосфера Земли будет оставаться стабильной в течение еще примерно миллиарда лет, однако после она всего за несколько тысяч лет рискует превратиться в почти бескислородную.

Причина катастрофы – Солнце. Из-за возросшей активности звезды снизится содержание углекислого газа, следует из материала, опубликованного в журнале Nature Geoscience. Постепенно его количество дойдет до критической точки, из-за этого прекратится процесс фотосинтеза и поступление кислорода в атмосферу Земли.

При этом начнет активно расти процент метана, который в конечном итоге достигнет концентрации, которая в 10 тысяч раз превышает нынешнюю.

Биосфера не успеет адоптироваться к столь быстрым и значительным переменам, поэтому вверх возьмет мир примитивных анаэробных микробов, а наземная и подводная флора и фауна перестанут существовать.

Ранее британский физик описал "неизбежный" конец света. В его сценарии Солнце также станет главным виновником гибели человечества.