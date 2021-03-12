Проблему навязчивых эротических снов объяснили

Проблему навязчивых эротических снов объяснили
Фото: Hans-Martin Dewitz/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Сексолог рассказал, почему людей преследует это явление

Эротические сновидения регулярно преследуют многих представителей человечества. По словам исследователей, чаще всего мужская половина видит подобные сны с экс-возлюбленной или звездой, а женщины – с друзьями, коллегами по работе и незнакомцами. Психолог-сексолог Кирилл Филиппов попытался объяснить причину этого явления.

Многие сексологи уверены, что эротические сны преследуют нас с раннего детского возраста до глубокой старости. Современная наука склоняется к тому, что мозг "подсовывает" нам лишь до 10% процентов "эротики" во время сна. Когда человек спит, он не может контролировать происходящее у него в голове. В результате потребность чаще всего выражается в определенном образе.

Нередко нам снятся эротические сны, которые весьма далеки от реальности – речь идет о тех людях, которые никогда не станут нашими партнерами.

После пробуждения многие испытывают чувство стыда, кто-то же, напротив, относится к этому спокойно. Как отметил специалист, эротические сновидения на фоне нормальной интимной жизни вполне приемлемы – человек не может полноценно удовлетворять свои потребности в реальном мире.

Стоит помнить о том, что внешним стимулирующим фактором "секса во сне" является телевидение и интернет, которые формируют возбуждение. В редких случаях человек может испытывать негативные эмоции во время эротического сна – скорее всего, речь идет о какой-то психологической травме.

При этом человек может получить удовольствие – для этого не имеет значения источник стимуляции. Нервный импульс проходит, так или иначе, по тем же путям. Причина проста: тело весьма активно реагирует на фантазии головного мозга, пишет МИР24.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о пользе активной сексуальной жизни после достижения 50-летия.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

игорь
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и почему это должно как то быть объяснено?
зачем?
видят и видят
особенно о сексе ))
Гость159929
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Дзюба, ау-у-у, где ты, дождись снововидений!!!
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