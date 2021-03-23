Немцы не в состоянии самостоятельно разработать силовые установки

Немецкая компания Rocket Factory Augsburg (RFA) намерена закупить ракетные двигатели у украинского концерна "Южмаш", сообщает портал Ars Technica.

Издание отмечает, что данные силовые установки получит носитель One, способный за три миллиона евро выводить на полярную орбиту до 1,2 тонны грузов.

В самой RFA поясняют, что закупят в Незалежной не целиком агрегат, а только его отдельные элементы, в частности, турбонасос, что "позволяет быстро разработать двигатель с замкнутым топливным циклом".



Возможно, речь идет о поставке элементов двигателей РД-809К или РД-870, пишет "Лента.ру".

В октябре 2020 г. издание Defense News написало, что Федерация промышленности ФРГ намеревается построить в Северном море космодром для запуска небольших космических аппаратов для обеспечения нацбезопасности.

На портале golem.de в начале марта нынешнего года сообщалось, что компания RFA обещает запустить ракету уже в 2022-ом, хотя новый двигатель разрабатывается лишь с 2020-го. Он находится на такой ранней стадии проекта, что даже не загорелся на испытательном стенде.

Компания также не может точно сказать, какую тягу может развивать двигатель. Комбинация углеводородов и замкнутого топливного цикла все еще остается экзотикой за пределами бывшего СССР, говорится в публикации.

