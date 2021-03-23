Германия закупит ракетные двигатели украинского "Южмаша"

Германия закупит ракетные двигатели украинского "Южмаша"
Фото: Spacex/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Немцы не в состоянии самостоятельно разработать силовые установки

Немецкая компания Rocket Factory Augsburg (RFA) намерена закупить ракетные двигатели у украинского концерна "Южмаш", сообщает портал Ars Technica.

Издание отмечает, что данные силовые установки получит носитель One, способный за три миллиона евро выводить на полярную орбиту до 1,2 тонны грузов.

В самой RFA поясняют, что закупят в Незалежной не целиком агрегат, а только его отдельные элементы, в частности, турбонасос, что "позволяет быстро разработать двигатель с замкнутым топливным циклом".

Возможно, речь идет о поставке элементов двигателей РД-809К или РД-870, пишет "Лента.ру".

В октябре 2020 г. издание Defense News написало, что Федерация промышленности ФРГ намеревается построить в Северном море космодром для запуска небольших космических аппаратов для обеспечения нацбезопасности.

На портале golem.de в начале марта нынешнего года сообщалось, что компания RFA обещает запустить ракету уже в 2022-ом, хотя новый двигатель разрабатывается лишь с 2020-го. Он находится на такой ранней стадии проекта, что даже не загорелся на испытательном стенде.

Компания также не может точно сказать, какую тягу может развивать двигатель. Комбинация углеводородов и замкнутого топливного цикла все еще остается экзотикой за пределами бывшего СССР, говорится в публикации.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость181111
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Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
А немчура не в курсе, что Южмаша уже не существует - подох давным - давно!
А русня не в курсе, что в их брехню никто не верит, даже российские манкурты.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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В Чернигове восстановили технологию производства бандур, которая была забыта в связи с банкротством знаменитой в советское время фабрики музыкальных инструментов. Теперь, правда, бандуры изготавливают на заводе твердотопливных котлов, но то такэ, как говорится, тут главное дух патриотизма. Ведь неспроста из ассортимента советской фабрики, который насчитывал 40 инструментов, включая фортепиано, выбрали именно бандуру. Патриоты-предприниматели также запускают выпуск детских бандур, утверждая, что это очень перспективное направление, и дело тут вовсе не в деньгах, конечно, мол, что там на бандура
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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А немчура не в курсе, что Южмаша уже не существует - подох давным - давно!
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