В мантии нашли плотные "пузыри", о происхождении которых можно только догадываться

Глубоко в недрах нашей планеты могут скрываться остатки другой – Тейи. К такому выводу пришли ученые, изучая происхождение Земли.

Согласно теории, фрагменты древней планеты оказались в нижней части мантии Земли, когда две планеты столкнулись около 4,5 миллиардов лет назад, пишет "МИР24".

Исследователи объяснили, что ядро Земли окружено огромными "наушниками", которые напоминают скопление огромных пузырей. Обнаружить их удалось в результате того, что сейсмические S-волны стали медленное проходить сквозь эти самые "пузыри", которые являются достаточно плотными и отличаются от мантийных пород.

Один из остатков находится под Западной Африкой, другой – под Тихим океаном, уточняет научный журнал Science. При этом размер образования достигает 1000 километров в высоту и в разы больше в ширину.

Не исключено, что такие "наушники" могли образоваться в результате кристаллизации первичного океана магмы. Другие же ученые выдвинули теорию, что в недрах Земли кроются не остатки Тейи, а образования и вовсе имеют инопланетное происхождение.

Считается, что Тейя была примерно в три раза меньше Земли, однако и тут ученые расходятся во мнении. Геолог из Университета Аризоны Стивен Дещ предположил, что древняя планета была гораздо больше.

Напомним, что ранее исследователи выдвинули гипотезу, что Луна также содержит в себе остатки Тейи.