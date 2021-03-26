В России планируют провести форум для разработчиков искусственного интеллекта

В России планируют провести форум для разработчиков искусственного интеллекта
Фото: pixabay.com
Инициативу уже поддержал президент страны

Российский лидер Владимир Путин положительно оценил идею магистранта НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга Ольги Лавриченко об организации профильного форума для разработчиков в области искусственного интеллекта (ИИ). Данное мероприятие может быть подготовлено при поддержке АНО "Россия – страна возможностей".

Лавриченко считает несправедливой ситуацию, при которой многие талантливые и одаренные россияне покидают нашу страну. По ее мнению, организация тематических мероприятий может заинтересовать российских математиков и программистов и привлечь их к активной работе на Родине.

Главнокомандующий страны отметил, что развитие сферы ИИ является одной из приоритетных задач российского кабмина. На данный момент в нашей стране действует целая программа по работе в этой области.

В свою очередь, глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что проработает вопрос предоставления для занятых в сфере ИИ специалистов возможностей реализовать свои таланты и амбиции. Такие ученые должны занимать достойное место в обществе и иметь хорошую работу.

Так, возможность сотрудничества с университетами рассматривается экспертами ПАО "Сбербанк". Об этом рассказал глава кредитной организации Герман Греф. Опытный предприниматель отметил, что в вопросе ИИ присутствует серьезная проблема в плане увязывания науки, образования и бизнеса, пишет "Взгляд".

Глава АНО "Россия – страна возможностей", в свою очередь, напомнил, что в стратегии развития данной сферы предусмотрены состязания, целью которых будет решения конкретных бизнес-задач. Алексей Комиссаров сообщил, что к 2024 году запланировано провести более 100 таких конкурсов. 

Ольга ФЕДОРОВА

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