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На протяжении веков ученые спорят о том, каким образом появилась жизнь на Земле. И, похоже, что исследователи на еще один шаг приблизились к сенсационному открытию.
На борту МКС было решено провести эксперимент, в результате которого было доказано, что жизнь на нашу планете могла быть принесена из космического пространства. Замгендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев заявил, что микроорганизмы, семена высших растений, личинки насекомых и яйца ракообразных не теряют свою жизнеспособность.
В ходе конференции "Человек в космосе" Соловьев отметил, что это подтверждает теорию панспермии. Иными словами, жизнь на Земле могли "посеять" метеориты.
Ученым удалось доказать, что указанные выше организмы сохраняют свою жизнеспособность на кометах, метеоритах, поэтому в результате падения последних на Землю, они могли оказаться на поверхности нашей планеты, пишет "Интерфакс".
Напомним, что теория посева (панспермии) – это теория, согласно которой жизнь на Земле появилась в результате падения космического тела.
Напомним, что ранее стало известно, что на Землю надвигается огромный астероид, падение которого может грозить жителям нашей планеты катастрофическими последствиями.
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