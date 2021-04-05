Жизнь на Землю могла быть принесена из космоса: ученые нашли доказательства

Жизнь на Землю могла быть принесена из космоса: ученые нашли доказательства
Фото: pixabay.com
Теорию панспермии подтвердил проведенный на МКС тест

На протяжении веков ученые спорят о том, каким образом появилась жизнь на Земле. И, похоже, что исследователи на еще один шаг приблизились к сенсационному открытию. 

На борту МКС было решено провести эксперимент, в результате которого было доказано, что жизнь на нашу планете могла быть принесена из космического пространства. Замгендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев заявил, что микроорганизмы, семена высших растений, личинки насекомых и яйца ракообразных не теряют свою жизнеспособность.  

В ходе конференции "Человек в космосе" Соловьев отметил, что это подтверждает теорию панспермии. Иными словами, жизнь на Земле могли "посеять" метеориты. 

Ученым удалось доказать, что указанные выше организмы сохраняют свою жизнеспособность на кометах, метеоритах, поэтому в результате падения последних на Землю, они могли оказаться на поверхности нашей планеты, пишет "Интерфакс". 

Напомним, что теория посева (панспермии) – это теория, согласно которой жизнь на Земле появилась в результате падения космического тела. 

Напомним, что ранее стало известно, что на Землю надвигается огромный астероид, падение которого может грозить жителям нашей планеты катастрофическими последствиями. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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