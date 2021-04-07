Астроном поделился прогнозом на вторую половину месяца

Через несколько дней в Россию нагрянет очередная магнитная буря. Уже известно о ее силе и влиянии на самочувствие людей.

Новая вспышка будет уровня G1 (Kp=5). Она произойдет 16 апреля, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Астрокосмического центра физического института академии наук

Это слабый шторм. При нем возможны лишь небольшие перебои в работе энергетических систем, а еще изменение путей миграции животных и птиц.

Прогнозом о космическом явлении поделился и астроном Сергей Кузин. Он рассказал, что новая магнитная буря абсолютно не скажется на здоровье россиян.

Магнитные бури случаются по двум причинам. Либо заряженные частицы приходят из-за солнечных вспышек, либо коридор магнитного поля открывается и, попав в него, эти частицы взаимодействуют с магнитосферой Земли, пояснил специалист.

Активность солнечных вспышек в последние месяцы низкая, поэтому ближайшая магнитная буря 16 апреля случится из-за корональных дыр. Она будет очень слабая, люди даже не заметят ничего. ведь подобное бывает постоянно, и у них уже выработался защитный механизм, сообщил ученый.

Жители мегаполисов чаще ощущают изменения магнитного поля, например, во время поездок в метро. Грядущий шторм больше заинтересует физиков, подчеркнул астроном в беседе с корреспондентом URA.RU.

Ранее стало известно, что в апреле Землю накроют две магнитные бури.