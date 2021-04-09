В полет отправился экипаж из трех космонавтов

В предверии 60-летия первого полета на орбиту человеком с Байконура запустили ракету-носитель "Союза-2.1 а" с пилотируемым кораблем "Ю. Гагарин". Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Борт доставит к МКС экипаж космонавтов, в состав которого вошли специалисты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров, а также сотрудник NASA Марк Ванде Хай. Видео запуска опубликовал "Пятый канал".



