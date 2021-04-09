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В предверии 60-летия первого полета на орбиту человеком с Байконура запустили ракету-носитель "Союза-2.1 а" с пилотируемым кораблем "Ю. Гагарин". Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
Борт доставит к МКС экипаж космонавтов, в состав которого вошли специалисты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров, а также сотрудник NASA Марк Ванде Хай. Видео запуска опубликовал "Пятый канал".
В ведомстве полагают, что это продуманный план американского президента