В России прошла акция "Космос рядом"

В России прошла акция "Космос рядом"
Фото: www.pixabay.com
Мероприятие было организовано движением "Волонтеры Победы"

11 апреля все желающие жители России смогли принять участие в тематической игре "Космос рядом". Данное мероприятие было в частности посвящено юбилею запуска первого человека Юрия Гагарина в космическое пространство. Игру помогли провести активисты движения "Волонтеры Победы".

Также целью мероприятия было осветить космические достижения нашей страны. Тематическая игра стала одной из составляющих проведения Года науки и технологий в России.

Принявшие участие в акции россияне смогли детально рассмотреть объекты космической отрасли. Кроме того, им была предоставлена замечательная возможность лично в онлайн-формате пообщаться с Героями нашей страны и космонавтами.

Проведение данного мероприятия получило широкий отклик у граждан России. Со всего государства было подано более 24 тысяч заявок на участие. Больше всего в космическом мероприятии оказались заинтересованы активные люди из Воронежской и Белгородской областей, а также Краснодарского края.

Как отметила глава волонтерского движения Ольга Амельченкова, память о великих достижениях нашей страны поможет новым поколениям совершать прорывные открытия и изучать космические пространства, а также другие научные сферы.

В ближайшую неделю активисты озвучат результаты игры и назовут десятку победителей. Самые успешные участники мероприятия получат приятные подарки и автографы настоящих астронавтов. Проверить информацию можно на сайте космосрядом.рф.

Председатель движения в Подмосковье Александр Печенегин, в свою очередь, добавил, что проведение такого рода игр позволит вовлечь максимальное число молодежи в изучении науки и высоких технологий. К слову, областные власти уже подготовили квест "Станция "Мир", в нем можно поучаствовать в офлайн-режиме.

Также в ряде регионов России, где это возможно с точки зрения эпидобстановки, Волонтеры Победы организуют более полусотни очных квестов для всех желающих. Так, в областном Королеве участникам квеста в формате игры расскажут о выдающемся советском ученом, конструкторе ракетно-космических систем Сергее Королеве.

Ольга ФЕДОРОВА

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