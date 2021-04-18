Россия приняла беспрецедентное решение по космосу на совещании у Путина

Россия приняла беспрецедентное решение по космосу на совещании у Путина
Фото: NASA/ Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Переломный момент наступит через четыре года

В 2025 году Россия всерьез надумала навсегда забрать отечественных космонавтов с Международной космической станции, которая не отвечает современным нуждам и требованиям. Такое решение приняли 12 апреля на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Как сообщил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" вице-премьер РФ Юрий Борисов, Россия построит свою орбитальную станцию. В правительстве также выступили с предложением заранее обговорить этот момент с иностранными партнерами и честно предупредить их о выходе из МКС. 

Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев ранее уже говорил о необходимости создать новую станцию из-за технических проблем на российском сегменте. Ранее в отсеке нашли несколько трещин, через которые проникал воздух в космос. Щели загерметизировали, но на 100% решить проблему не удалось, напоминает РИА "Новости". 

Соловьев предсказывал, что после 2025-го на МКС начнет одна за другой отказывать системы, при этом Россия тратит на станцию 10-15 млрд рублей. 

Сейчас в проекте МКС задействованы 15 стран. Пять из них составляют основу программы, в их число помимо РФ входят США, Япония, Канада и Европейское космическое агентство. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

наблюдатель
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Всё это пустая трата денег! Человек не может жить вне пределов магнитного поля Земли! Американцы не были на Луне, в Москве это подтвердили чтобы отказ от лунной пилотируемой программы мотивировать очень просто! А что нам там делать после американцев? И ещё почему космические челноки по программе Space Shuttle имея полезную нагрузку в 24000 кг никогда не покидали магнитное поле Земли для полёта на высоту 36000 км, именуемую как геостационарная орбита? Для стабильной радиотелевизионной связи на Земле таких спутников надо всего 3! А их нет до сих пор!
Гость206779
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Они просто насрали там
гость
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Не будет ни чо, к тому моменту не нужены уже будут ни космос ни космонавты ни рогозин со своим космодромом.
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