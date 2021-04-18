Переломный момент наступит через четыре года

В 2025 году Россия всерьез надумала навсегда забрать отечественных космонавтов с Международной космической станции, которая не отвечает современным нуждам и требованиям. Такое решение приняли 12 апреля на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Как сообщил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" вице-премьер РФ Юрий Борисов, Россия построит свою орбитальную станцию. В правительстве также выступили с предложением заранее обговорить этот момент с иностранными партнерами и честно предупредить их о выходе из МКС.

Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев ранее уже говорил о необходимости создать новую станцию из-за технических проблем на российском сегменте. Ранее в отсеке нашли несколько трещин, через которые проникал воздух в космос. Щели загерметизировали, но на 100% решить проблему не удалось, напоминает РИА "Новости".

Соловьев предсказывал, что после 2025-го на МКС начнет одна за другой отказывать системы, при этом Россия тратит на станцию 10-15 млрд рублей.

Сейчас в проекте МКС задействованы 15 стран. Пять из них составляют основу программы, в их число помимо РФ входят США, Япония, Канада и Европейское космическое агентство.