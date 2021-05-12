Возможность аварии не исключается

Ученые беспокоятся о ситуации на Чернобыльской АЭС. Исследователи рассказали, что на станции вновь зафиксированы ядерные реакции урана.

Речь идет о том, что в частицах топлива, находящемся в реакторном зале, происходит деление. О происходящем процессе говорит увеличивающееся число нейтронов, поведал ученый Анатолий Дорошенко.

Специалисты Незалежной пытаются понять, что будет дальше: все потухнет само собой или необходимо предпринять какие-то срочные меры, чтобы избежать повторной аварии.

Другой ученый Максим Савельев отметил, что риск второй катастрофы на ЧАЭС существует. Однако запас времени, чтобы предпринять необходимые превентивные шаги, есть.

В 1986-м урановые топливные стержни, а также оболочка и песок, которым тушили пожар, расплавились в помещении реакторного зала. Внутри этой смеси сейчас покоится 170 тонн опасного урана. Первой защитой четвертого энергоблока стал саркофаг "Укрытие". Сталь и бетон, впрочем, пропускали воду, что влияло на рост нейтронов, а вследствие этого – на увеличение деления урановых ядер. В 2016-м сверху возвели так называемый Новый безопасный конфайнмент, который контролировал количество нейтронов. Однако в последние годы их число опять возросло в одном месте. Нейтроны, проходя через топливо, влияют на процесс расщепления ядер урана.

Ученые отмечают в материале, опубликованном в журнале Science, что это достоверная информация, однако они не понимают этот механизм.

Впрочем, на ЧАЭС заявили, что показатели нейтронов не превышают допустимую норму, пишет "МК". А доктор технических наук Владимир Кузнецов заявил RT, что эти процессы идут на станции уже давно. Их ранее уже изучали и размещали датчики, контролирующие ситуацию.