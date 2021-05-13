Причиной неисправности подачи воды могла стать утечка

У американцев на Международной космической станции испортилась система получения воды. Об этом проинформировали в NASA.

Возможной причиной неисправности космическое агентство США назвало утечку. По его утверждению, то, что "WPA в модуле Tranquility выключилась", на жизнь и деятельность экипажа не повлияет.

Запаса воды достаточно, чтобы обеспечить астронавтов в течение нескольких месяцев. Детали, необходимые для починки системы, на МКС есть. Поломку устранят еще до конца этой недели, заверили специалисты NASA, передает РИА "Новости".

Питьевая вода в WPA получается после переработки конденсата атмосферной влаги и мочи, отмечает телеканал "360". У россиян на МКС есть две установки для этого: одна – СРВ-К2М – регенерирует воду из конденсата атмосферной влаги, другая – СРВ-У-РС – получает ее и из мочи.

Ранее на совещании у Владимира Путина было принято беспрецедентное решение по космосу. В 2025 году Россия собирается навсегда забрать своих космонавтов с Международной космической станции, которая не отвечает современным нуждам и требованиям.