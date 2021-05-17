Два пятна на Солнце приведут к мощной вспышке в течение одного из следующих дней

Солнечная буря может поразить Землю в самое ближайшее время. Это случится уже завтра, 18 мая, или через день, 19-го, предположили астрономы.

Причина такого явления заключается в появлении на нашей звезде двух пятен. Их увидел Solar Dynamic Observatory, спутник NASA. Ученые нарекли одно из них AR2822, другое – AR2823.

Каждое – это холодное место Солнца, его температура не превышает 3500℃, а на поверхности светила она не меньше 5500℃. Они возникают там, где сильные магнитные поля не дают теплу выйти. Увеличение давления магнетизма приводит к вспышкам на звезде.

Сами по себе темные пятна не опасны. Интенсивность вспышки не превысит уровень G1, и на нашей планете будут отмечаться лишь слабые помехи в электросети и работе спутников.

Если они объединятся, произойдет мощнейшая солнечная буря. Когда это случится, на Земле окажутся повреждены все спутниковые технологии, отмечает Express.

Ранее астрономы предупреждали о новой магнитной буре. Ее спровоцировала вспышка на Солнце. Ученые называли явление уникальным.

Также сообщалось, что в 2021 году на Землю обрушатся десятки магнитных бурь. Вырастет и количество вспышек на Солнце, но они не окажут сильного влияния на нашу планету.