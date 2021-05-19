Эксперты выступают за срочные меры для спасения планеты

Из всех нескольких сотен изученных климатических сценариев лишь 50 позволят жителям планеты избежать повышения температуры по всей планете. В остальных же случаях на Земле будет теплее на 1,5 градуса по Цельсию, заявили специалисты Потсдамского института.

Так, эксперты сообщили, что необходимо принять срочные меры для того, чтобы избежать климатической катастрофы. Человечество может снизить потребление электроэнергии, а также "декарбонизировать" экономику – ограничить землепользование и расширить лесные массивы по всему миру. В противном случае повышение температуры будет неминуемым.

Специалисты, тем не менее, полагают, что добиться сокращения выбросов в атмосферу довольно трудно – как в политическом, так и техническом смысле. Люди привыкли к образу жизни, сформированному за последние десятилетия, а также к взаимному сотрудничеству, которое достигло международных масштабов.

Один из авторов доклада подчеркнул, что предлагаемые меры, тем не менее, позволят избежать климатической катастрофы на планете, пишет Phys.org.

"Это однозначно стоит всех усилий, потому что ограничит риск того, что некоторым резко меняющимся элементам в системе Земли будет дан очередной климатический толчок, таким как ледяные щиты или экосистемы, подобные тропическим лесам Амазонки. На самом деле речь идет об обеспечении безопасного климатического будущего для всех", – заявил специалист.

Ранее на борту МКС провели эксперимент, доказавший, что жизнь на Земле могла возникнуть из космического пространства, а саму жизнь а планете "породили" упавшие миллионы лет назад метеориты.



