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Пилоты российских самолетов, пролетавшие над воздушным пространством Новгородской области, заявили о появлении неопознанного летающего объекта в его пределах.
Как отмечает источник, 25 мая глава полетов петербургского аэропорта Пулково получил информацию от экипажей бортов. Пилоты утверждали, что бортовые локаторы фиксируют неизвестный объект.
Как пишет канал РЕН ТВ, в тот момент самолеты пролетали недалеко от города Чудово Новгородской области.
По информации журналистов, оба пилота благополучно завершили рейсы. Остальные подробности инцидента выясняются.
Ранее в американских ВМС заявили об обнаружении под водой неопознанных объектов, которые двигались с огромной скоростью. По информации источника, инцидент произошел несколькими неделями ранее, однако огласку ему придали лишь после того, как Пентагон опубликовал в открытых источниках соответствующий отчет.
Американские эксперты так и не смогли определить суть произошедшего, несмотря на то, что объект был зафиксирован гидролокаторами. Как пишет британское издание The Mirror, загадочное тело появилось рядом с военным кораблем. Более подробных деталей западные источники не приводят.
Месяцем ранее в Пентагоне заявили, что обнародованная видеозапись с предполагаемым НЛО является подлинной. В Министерстве обороны Соединенных Запись заявили, что "жуткий ролик" достоверен. На нем можно заметить три летающих шара, которые парят над военным кораблем США.
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