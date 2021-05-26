Пилоты заявили о встрече с неизвестным объектом над Новгородской областью

Пилоты заявили о встрече с неизвестным объектом над Новгородской областью
Фото: pixabay.com
Экипаж смог успешно завершить рейс

Пилоты российских самолетов, пролетавшие над воздушным пространством Новгородской области, заявили о появлении неопознанного летающего объекта в его пределах. 

Как отмечает источник, 25 мая глава полетов петербургского аэропорта Пулково получил информацию от экипажей бортов. Пилоты утверждали, что бортовые локаторы фиксируют неизвестный объект.

Как пишет канал РЕН ТВ, в тот момент самолеты пролетали недалеко от города Чудово Новгородской области. 

По информации журналистов, оба пилота благополучно завершили рейсы. Остальные подробности инцидента выясняются.

Ранее в американских ВМС заявили об обнаружении под водой неопознанных объектов, которые двигались с огромной скоростью. По информации источника, инцидент произошел несколькими неделями ранее, однако огласку ему придали лишь после того, как Пентагон опубликовал в открытых источниках соответствующий отчет.

Американские эксперты так и не смогли определить суть произошедшего, несмотря на то, что объект был зафиксирован гидролокаторами. Как пишет британское издание The Mirror, загадочное тело появилось рядом с военным кораблем. Более подробных деталей западные источники не приводят.

Месяцем ранее в Пентагоне заявили, что обнародованная видеозапись с предполагаемым НЛО является подлинной. В Министерстве обороны Соединенных Запись заявили, что "жуткий ролик" достоверен. На нем можно заметить три летающих шара, которые парят над военным кораблем США.

Егор МАЛКОВ

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