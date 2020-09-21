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-Я художник, я так вижу.
– Ты кто?
– Я маникюрщица!
– А ты?
– Я тут убираю!
– Ты?
– Я только массаж делаю!
Степан не выдержал:
– Да вы только поглядите! Сейчас еще окажется, что жрица любви здесь я!
Ранее "Утро.ру" поделилось подборкой шуток Елены Степаненко.
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