Что случилось сегодня: последние новости на 21 сентября

Что случилось сегодня: последние новости на 21 сентября
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В ООН прервали речь представителя Крыма из-за слов о полуострове, а на Украине раскрыли план возвращения Донбасса – эти и другие новости в ежедневной подборке новостей. 

Политика

Американцы угрожали Германии по поводу "Северного потока – 2" незадолго до того, как всплыла история с "отравлением" Навального. Об этом рассказали в самой ФРГ. 

Владимир Путин не переносит Александра Лукашенко, считает зарубежный эксперт. Российский лидер хочет, чтобы президент Белоруссии скорее покинул свой пост, однако в этом есть некоторые трудности

На Украине намерены вернуть Донбасс и Крым. 

В Крыму решили обратиться с жалобой в ООН из-за водной блокады, устроенной Украиной. Однако, когда представители полуострова начали говорить, их резко прервали.

Отношения между Россией и Германией сильно испортятся после ухода Меркель – все возможные преемники настроены крайне русофобски.

Речь Путина, которая прозвучит во время выступления в ОНН, будет направлена на Запад. При этом, по мнению эксперта, она довольно эффективно подействует на эти страны. 

В Америке признали ДНР и ЛНР.

Армия

В США строят планы силового захвата Калининграда. 

Американцы нашли загадочный российский самолет для Китая.

Торпеду "Шквал" признали непревзойденной в мире.

Жизнь

В ПФР раскрыли подробности оформления пенсии в 75 тысяч рублей. 

Шоу-бизнес

Эмин Агаларов тайно обручился с новой возлюбленной после того, как четыре месяца назад объявил о разрыве с женой. У новой избранницы довольно влиятельная семья. 

Дана Борисова рассказала, как складывается личная жизнь Цымбалюк-Романовской после разрыва с Шалапиным и Джигарханяном. 

Леонида Агутина застали с молодой девушкой. Подозревают, что артист изменяет жене. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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