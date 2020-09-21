Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В ООН прервали речь представителя Крыма из-за слов о полуострове, а на Украине раскрыли план возвращения Донбасса – эти и другие новости в ежедневной подборке новостей.

Политика

Американцы угрожали Германии по поводу "Северного потока – 2" незадолго до того, как всплыла история с "отравлением" Навального. Об этом рассказали в самой ФРГ.

Владимир Путин не переносит Александра Лукашенко, считает зарубежный эксперт. Российский лидер хочет, чтобы президент Белоруссии скорее покинул свой пост, однако в этом есть некоторые трудности.

На Украине намерены вернуть Донбасс и Крым.

В Крыму решили обратиться с жалобой в ООН из-за водной блокады, устроенной Украиной. Однако, когда представители полуострова начали говорить, их резко прервали.

Отношения между Россией и Германией сильно испортятся после ухода Меркель – все возможные преемники настроены крайне русофобски.

Речь Путина, которая прозвучит во время выступления в ОНН, будет направлена на Запад. При этом, по мнению эксперта, она довольно эффективно подействует на эти страны.

В Америке признали ДНР и ЛНР.

Армия

В США строят планы силового захвата Калининграда.

Американцы нашли загадочный российский самолет для Китая.

Торпеду "Шквал" признали непревзойденной в мире.

Жизнь

В ПФР раскрыли подробности оформления пенсии в 75 тысяч рублей.

Шоу-бизнес

Эмин Агаларов тайно обручился с новой возлюбленной после того, как четыре месяца назад объявил о разрыве с женой. У новой избранницы довольно влиятельная семья.

Дана Борисова рассказала, как складывается личная жизнь Цымбалюк-Романовской после разрыва с Шалапиным и Джигарханяном.

Леонида Агутина застали с молодой девушкой. Подозревают, что артист изменяет жене.