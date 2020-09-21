Российская спортсменка пожаловалась на отдых в Крыму

Российская спортсменка пожаловалась на отдых в Крыму
Алла Шишкина. Фото: Ekaterina Orlova/Russian Look/www.globallookpress.com
Известная синхронистка в ближайшие годы курорт больше посещать не планирует

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поделилась впечатлениями от отдыха в Крыму. Спортсменка пробыла на курорте около двух недель, однако поездка ее разочаровала. Об этом рассказала сама синхронистка.

В первую очередь, Шишкина пожаловалась на несоответствие цен и сервиса. По ее словам, стоимость отдыха в Крыму сейчас приблизилась к ценам в хороших европейских отелях, однако номера оставляют желать лучшего.

Спортсменка рассказала, что за неделю проживания в комнате с некачественным ремонтом и обшарпанной мебелью она отдала 68 тыс. рублей.

"В ближайшие годы я на отдых в Крым не приеду. Скорее выберу Турцию, Грецию и другие курорты с похожим климатом, но совершенно не похожим сервисом",

подвела итог олимпийская чемпионка на своей странице в "Инстаграм". С ней согласились в комментариях:

"Конечно в шоке от цен и сервиса", "Как я с вами согласна", "Я давно разочаровалась в крымском отдыхе. Себе же дороже", "Вот поэтому цены и задрали. Понимают, что это единственный шанс заработать".

Стоит отметить, что Шишкина нашла и плюсы в своей поездке. Синхронистка выделила спа-услуги и работу аниматоров, передает "Свободная пресса".

Некоторые подписчики написали спортсменке, что в Крым нужно ездить вовсе не за роскошным отдыхом, а за прекрасными видами и богатой историей: "Мне очень понравилось. Обязательно бы приехала вновь", "Природа и море стоят того, тем более, если ни разу в Крыму не был", "Бред полный! Где вы берете такие цены?"

Отдых в Крыму не понравился и другой российской спортсменке – Александре Бойковой. Фигуристка раскритиковала дороги и низкий уровень жизни на полуострове.

Карина СИРАЗОВА

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