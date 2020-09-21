Подмосковные врачи спасли двухмесячного малыша с тяжелой патологией мозга

Здоровью ребенка ничто не угрожает

Нейрохирурги из красногороской горбольницы успешно прооперировали двухмесячного младенца, поступившего с водянкой головного мозга (гидроцефалии – прим. Ред.), которая проявляется в повышенной концентрации цереброспинальной жидкости в голове.

У малыша до операции голова увеличивалась в размерах, а темя набухало. По словам завотделения Дмитрия Кудрявцева, поступивший пациент оказался самым молодым в истории его врачебной практики.

Ребенку выполнили эндоскопию, сделав в черепе небольшое отверстие и введя через него эндоскоп. С помощью камеры врачи смогли сделать прокол и восстановить отток жидкости, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В настоящее время малыш восстанавливается под врачебным присмотром. Его здоровье вне опасности, сообщается на сайте Минздрава региона.

Ранее стало известно, что на восьмимесячного малыша напала крупная собака. Его жизнь спасли врачи из Морозовской больницы, боровшиеся за жизнь пациента на протяжении шести часов.

Егор МАЛКОВ

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