ВВС США заявили о скором падении российского спутника на Землю

Они назвали дату и место, куда он приземлится

Российский спутник "Монитор-Э" войдет в атмосферу Земли уже 22 сентября. Предположительно, он рухнет прямо в Индийский океан, говорят данные ВВС США.

Военные утверждают, что объект находится на орбите с минимальной высотой в 188 километров, а максимальной – 196. Как свидетельствуют данные с сайта, он войдет в атмосферу около 7 часов утра по Москве.

Как напоминает телеканал "360", российский спутник был запущен в 2005 году. Во время его эксплуатации возникли технические сложности, а в 2011 он и вовсе перестал работать.