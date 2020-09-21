ВВС США заявили о скором падении российского спутника на Землю

Они назвали дату и место, куда он приземлится

Российский спутник "Монитор-Э" войдет в атмосферу Земли уже 22 сентября. Предположительно, он рухнет прямо в Индийский океан, говорят данные ВВС США. 

Военные утверждают, что объект находится на орбите с минимальной высотой в 188 километров, а максимальной – 196. Как свидетельствуют данные с сайта, он войдет в атмосферу около 7 часов утра по Москве.

Как напоминает телеканал "360", российский спутник был запущен в 2005 году. Во время его эксплуатации возникли технические сложности, а в 2011 он и вовсе перестал работать. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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