В России собрали более 15 тонн мусора в рамках акции "Экодежурный по стране"

В России собрали более 15 тонн мусора в рамках акции "Экодежурный по стране"
Фото: Пресс-служба
Мероприятия, посвященные экологии, продолжатся на этой неделе

По всей России с 17 по 27 сентября проходит масштабная акция "Экодежурный по стране". Всего за несколько дней активисты Российского движения школьников собрали более 15 т мусора.

Первыми на призыв премьер-министра Михаила Мишустина провести "генеральную уборку" на Дальнем Востоке откликнулись учащиеся Владивостока. Затем эстафету подхватили и школьники других регионов.

Так, только в субботу, 19 сентября, во Владивостоке активисты вместе с послом доброй воли ООН Вячеславом Фетисовым и главой РДШ Ириной Плещевой убрали свыше 6 тыс. л отходов в бухте Лазурная.

А вот в Пятигорске удалось собрать больше 60 кубометров мусора. Более 50 тыс. человек трудились на склоне горы Машук вместе с известным боксером Давидом Аванесяном.

Уборку провели и на территории питомника имени Лукашова в Хабаровске. Школьники вынесли 109 мешков мусора, в том числе и 18 кг крупногабаритных отходов, а также 120 кг покрышек.

Акция "Экодежурный по стране" уже прошла в Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Тульской, Тверской и Свердловской областях. Также уборку мусора провели в Приморском, Ставропольском краях и в других регионах России.

Фото: Пресс-служба

Мероприятия, посвященные экологии, продолжатся и на этой неделе. Так, в Московской области вместе с активистами РДШ мусор будут собирать представители Минтранса России.

Участники, которые соберут наибольшее количество отходов и придумают самый необычный формат эко-мероприятия, получат призы. Итоги акции будут подведены 30 сентября.

Российское движение школьников создано указом Владимира Путина в октябре 2015 года. Его цель заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, а также содействии формированию личности на основе традиционных ценностей.

Карина СИРАЗОВА

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