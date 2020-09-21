В деле торчат "уши" Запада

О том, что в действительности произошло в 2014 году во время катастрофы с "Боингом" над Донбассом в нидерландском суде не расскажут – это не выгодно странам-участникам процесса, считает технический эксперт Юрий Антипов.

Он заявляет, что расследование, проведенное по этому делу, уже много раз дискредитировало себя. За шесть лет так и не было предоставлено доказательств, объясняющих, что в действительности произошло в тот момент, считает эксперт.

Антипов уверяет – на ближайшем заседании в суде в Гааге так и не найдутся объективные причины трагедии. Во-первых, ни одна из официальных сторон в этом не заинтересована. США и Украина, которые, по утверждению эксперта, стоят за трагедией, не хотят раскрытия сведений об спецоперации, поскольку тогда они продемонстрируют всему миру неблаговидную роль собственных спецслужб.

Во-вторых, в обнародовании истинной версии крушения не заинтересованы и в Европе.

"Почему? Да потому, что крошки с барского стола в виде санкций против России попали и к ним в рот. В полном соответствии с народной молвой: мне хорошо уж тем, что соседу плохо",

– приводит его слова издание NI.

Антипов полагает, что "Боинг" упал из-за взрыва на борту самолета. Голландцам невыгодно озвучивать эту версию, поскольку тогда появятся вопросы, откуда на борту самолета бомба. Вероятнее всего, отмечает эксперт, что ее положили до вылета – а отправлялся борт из голландского аэропорта Схипхолл. Из-за этого Голландия также должна нести ответственность за крушение.

Ранее Антипов указал на невозможность стрельбы по "Боингу" MH17 "Буком", который, по предположениям, сбил самолет.