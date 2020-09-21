Киев выбрал особую тактику ведения переговоров

Российская делегация отказалась брать шоколад из рук украинских коллег на переговорах по Донбассу. Вице-премьер-министр Алексей Резников объяснил, что порой Киев применяет тактику, способную смутить других дипломатов.

Резников поведал, что на встречу в Берлине украинская делегация принесла шоколад, чтобы угостить всех присутствующих. Однако российская сторона от предложения отказалась.

"Почему-то они переживают",

– высказался первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. При этом он отметил, что сладости были куплены в немецком магазине.

В эфире телеканала "Украина 24" Резников заключил: украинская сторона выбрала особую тактику переговоров, которая, по его мнению, "иногда напрягает наших визави в том числе".

Резников, который сейчас занимается урегулированием конфликта в Донбассе, уверен: война в регионе закончится победой Украины. Кроме того, Киев работает над планом по возвращению Крыма в состав страны.