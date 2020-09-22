Участников поприветствовали высокопоставленные лица

На всероссийском конкурсе для школьников "Большая перемена" открылась третья смена полуфиналов. Мероприятие проходит в Приволжском, Центральном и Южном ФО. Церемонии открытия были проведены в Подмосковье, Крымской республике и в Нижнем Новгороде.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в порядок проведения конкурса. Для того чтобы обезопасить юных конкурсантов, состязания проводят в три смены.

Глава Минобрнауки РФ обратился с приветственным словом к участникам из Приволжского ФО. Валерий Фальков подчеркнул, что дойти до полуфинала в конкурсе такого масштаба – уже большой успех. Министр отметил, что каждый школьник-конкурсант получил возможность выбрать близкое и интересное ему направление. Мероприятие поможет участникам раскрыть таланты и связать будущую карьеру с любимым делом. Фальков также обратил внимание, что многие вузы принимают участие в организации конкурса и с радостью распахнут свои двери для успешных абитуриентов.

В Крымской республике вышедших в полуфинал школьников поприветствовал замглавы Минпросвещения России Денис Грибов. Высокопоставленный госслужащий отметил, что всероссийский конкурс – это отличный способ сориентировать самых талантливых учеников старших классов в выборе будущей профессии. Грибов также поблагодарил учителей, сумевших подготовить таких хорошо образованных школьников.

Полуфиналистов в Центральном ФО выступил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Он посоветовал участникам приложить все свои усилия для решения задач, которые будут предложены им в рамках состязаний. При этом выход в полуфинал – уже серьезное достижение, на которое точно обратят внимание педагоги вузов, а также будущие работодатели.

Во всероссийском конкурсе "Большая перемена" участвуют более миллиона учеников школ. В мероприятии выделено девять направлений, в их числе: историческая память, искусство, медиа и другие.

Первая волна полуфиналов будет проходить до 23 сентября. На финальное состязание в российскую столицу поедут 1200 школьников. Победители из числа старшеклассников получат миллион рублей, учащиеся 8-9 классов – 200 тысяч.