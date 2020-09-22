Как пенсионеру сэкономить на продуктах: советы эксперта

Как пенсионеру сэкономить на продуктах: советы эксперта
Фото: Егор Алеев/ТАСС
продолжениеНа сколько вырастут цены на продукты: эксперты озвучили прогноз до конца года
Что можно покупать впрок и какие акции в магазинах действительно выгодны – в материале "Утро.ру"

Как пожилым россиянам лучше планировать бюджет – закупать ли продукты впрок сразу на месяц, получив пенсию или по мере необходимости? Выгодны ли акции в продуктовых магазинах или это уловки маркетологов? На важные для пенсионеров вопросы ответил эксперт.

Как сэкономить на продуктах с помощью скидок и акций

Сейчас большинство магазинов формата “у дома” предоставляют скидки по социальным картам москвича. Часто они действуют в основном в утреннее время по будним дням, отмечает эксперт по продуктовому ретейлу Валентин Куликов. Тем не менее, пользоваться подобными скидками бывает очень выгодно. Они могут варьироваться от 3% до 10% и даже более. Такая экономия может быть значительной, особенно если пенсионер привык закупаться на неделю или даже месяц вперед.

Стоит обратить внимание и на специальные пенсионные банковские карты с кешбэком на продукты питания.

"Так как продовольственные товары занимают значительную часть в расходах пенсионеров, пользоваться такими картами становится выгодно. Размер кешбэка в продуктовых супермаркетах может достигать 5% от стоимости покупки, но, как правило, не больше определенной суммы в месяц",

– говорит эксперт.

Самым легким способом сэкономить собеседник "Утро.ру" назвал акции продуктовых магазинов.

"Очень часто товар можно встретить действительно по низким ценам, скидки иногда достигают 50% и даже 70%", – отмечает Куликов.

Стоит ли покупать продукты впрок

Ряд продовольственных товаров запасти впрок довольно сложно. Основная проблема – это короткие сроки годности. Поэтому скоропортящиеся продукты в больших количествах, конечно, покупать невыгодно. Пенсионерам стоит обратить внимание на товары с длительным сроком хранения. Их выгодно покупать, когда есть скидки и акции. Если в магазине в какой-то день хорошая скидка на крупы – стоит купить этот товар впрок, на месяц или даже более.

"Существует некоторая сезонность, которой можно пользоваться. Например, цены на молоко снижаются весной и летом. Так как стерилизованное или ультрапастеризованное молоко – товар с длительным сроком хранения, то лето – самое время запастись этом продуктом впрок. То же самое касается и сыров в вакуумной упаковке с длительным сроком годности. Осенью самые низкие цены на некоторые фрукты и овощи. И, хотя длительному хранению они не подлежат, можно законсервировать овощи или сделать варенье из ягод и фруктов. Пропадает необходимость покупать дорогие консервы зимой", – советует эксперт.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Минске рассказали о позиции Москвы на переговорах по газу

В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей