Для этого понадобится соль, сода или уксус

Для того чтобы утюг как можно дольше прослужил в хозяйстве, его нужно периодически очищать от грязи, ржавчины и плесени. Сделать это можно несколькими способами. При этом покупать дорогостоящие специальные средства нет необходимости – все можно сделать с помощью того, что обычно есть под рукой.

Уксус от накипи

В утюг нужно залить водно-уксусную смесь в пропорции 1:1. Заполнить следует около трети резервуара. Теперь нужно разогреть прибор до максимальной температуры и дать постоять вертикально минут 7.

Теперь располагаем утюг над пустой емкостью и начинаем интенсивно выпускать пар. В итоге из отверстий в подошве пойдут капли с ржавчиной. Процесс нужно продолжать до полного выхода жидкости из прибора.

После этого заливаем чистую воду в утюг, разогреваем и также выпускаем пар несколько раз. Потом сливаем воду и протираем подошву.

Лимонная кислота от накипи

25 г кислоты нужно растворить в подогретой воде. Прибор разогреть до максимальной температуры и влить раствор. Даем постоять 7 минут и действуем, как в случае с уксусом. Выпускаем пар, пока не перестанет идти грязь со ржавчиной. Потом вливаем чистую воду и несколько раз выпускаем пар. Сливаем, протираем подошву.

Сода от нагара на подошве

Простое средство заставит утюг снова сверкать. Следует смешать 2 чайные ложки пищевой соды с уксусом или простой водой – нужно достичь консистенции пасты. Полученное средство наносим на немного разогретую подошву и протираем тряпочкой.

Соль от нагара на подошве

Небольшое количество соли нужно насыпать на хлопковую ткань. Теперь поставить на нее нагретый до максимума утюг. Через несколько минут протрите поверхность подошвы.

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