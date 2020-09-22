В одном из супермаркетов Киева разгорелся скандал

Лариса Ницой, известная своей непримиримой борьбой с русским языком, возмутилась, когда в магазине с нею заговорили не на мове. Писательница потребовала сменить речь.

Неуступчивая кассирша, позволившая себе такую "вольность", поинтересовалась причиной недовольства покупательницы. На что та заявила: так говорят убийцы ее друзей. А в конституции Незалежной не записано об обслуживании в магазине на русском.

Затем Ницой напомнила про закон о языке, "в котором сказано, что в публичном пространстве применяется украинский язык". И пригрозила непокорной даме вызвать полицию, чтобы та ей все объяснила.

После этого писательница устроила скандал и вызвала администратора. Когда тот сказал сотруднице, чтобы она говорила на украинском, кассирша ответила, что родом из Владивостока, и заявила о праве на родную речь.

Это еще больше разозлило Ницой. Она продолжала указывать на закон Украины обслуживать ее на мове. Наконец в полночь разъярившаяся писательница ушла из супермаркета. Все случившееся, а также собственные выводы она описала в "Фейсбук".

По ее словам, в стране, как и прежде, "берут на работу упоротых и бестолочей", равнодушных к чувствам ее соотечественников. "Проявления толерантности они воспринимают, как нашу слабость", – отметила Ницой под фото магазина, где воевала за мову.

Ранее писательница-националистка высказывалась о ситуации с русским языком в стране не менее резко. Ее возмутило, что на нем продолжают снимать сериалы и говорить на телевидении.

До этого от Ларисы Ницой досталось участникам первого полуфинального отбора на "Евровидение-2020". Сначала она упрекнула за русский язык певицу из Донецка, а потом набросилась на жюри.