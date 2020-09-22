Российский университет транспорта начнет готовить инженеров цифровой экономики

Обучение будет проходить в центре buildingSMART International

В Российском университете транспорта (МИИТ) заработают до конца 2020 года курсы, которые позволят обучить и сертифицировать инженеров для цифровой экономики на основе открытых стандартов openBIM. Об этом поведали в пресс-службе учебного учреждения.

Университету помогут с этой важной задачей его партнеры по проекту – госкорпорация Росатом и российское отделение buildingSMART (НАИКС).

МИИТ в сентябре этого года оформил новый учебный центр, который даст возможность людям учиться по программе профессиональной сертификации buildingSMAR. Он получил название buildingSMART International.

Ректору вуза Александру Климову передали документы о сертификации 21 сентября 2020 года.

BuildingSMART – профессиональная организация международного уровня. Она разрабатывает цифровые открытые положения, касающиеся передачи и хранения информации для строительной отрасли уровня ISO. Компания также работает в области управления капитальными и инфраструктурными объектами. Так buildingSMART меняет строительную сферу и развивает цифровизацию экономики.

Open BIM, в свою очередь, представляет собой универсальную модель совместного проектирования и обслуживания на основе открытых стандартов и потоков работ. Концепция open BIM появилась благодаря buildingSMART и нескольким большим поставщикам ПО, которые используют модель данных buildingSMART.

