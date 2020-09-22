Программа подготовки женщин-лидеров открылась в России

Занятия начались в Мастерской управления "Сенеж"

Уникальная учебная программа для подготовки женщин-лидеров открылась в России 21 сентября. Ее цель – сформировать сообщество успешных женщин, готовых принимать непосредственное участие в решении актуальных социально-экономических задач.

Как отметила на презентации программы Мастерской управления "Сенеж" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в России и мире растет запрос на более мягкий стиль управления, характерный женщинам. Программа подготовки женщин-лидеров в рамках президентской платформы "Россия – страна возможностей" поможет россиянкам добиться высоких результатов на этом поприще:

"Разработчики программы сделали все, чтоб его участницы получили ответы на актуальные вопросы, приобрели современные управленческие навыки и компетенции. В итоге они смогут по максимуму реализовать свой лидерский потенциал",

– сказала Матвиенко, отметив, что в России есть для этого все условия.

Первыми участницами программы станут победительницы и финалистки конкурса управленцев "Лидеры России". По словам гендиректора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова, с каждым годом на этот конкурс поступает все больше заявок от женщин, и в этом году почти пятая часть победителей – представительницы прекрасной половины человечества.

Усиление роли женщин в общественной, экономической и политической жизни России предусмотрено Национальной стратегией, напомнила сенатор Галина Карелова. Она отметила, что в последние годы наша страна входит в тройку лидеров по уровню развития женского лидерства и числу женщин на высоких руководящих должностях.

У подрастающего поколения лидерские качества развиты еще больше, считает директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Ксения Разуваева. Причем девушки особенно активны.

"Мы сейчас вместе с АНО "Россия – страна возможностей", Агентством стратегических инициатив и партнерами реализовываем масштабный конкурс для школьников "Большая перемена", в котором приняли участие больше 1 миллиона старшеклассников. Почти 70% полуфиналистов – девушки", – рассказала Разуваева.

Учебная программа для женщин-лидеров составлена из четырех модулей. В течение нескольких месяцев эксперты будут обучать предпринимателей и общественных деятелей современным управленческим навыкам. Обучение пройдут около 120 человек из разных регионов России.

"Мы попытаемся ответить на вопросы, что влияет на баланс разных жизненных сфер – личной и профессиональной: как женщина может его поддерживать, как руководит и управляет женщина, как создается ее авторитет," – поделилась планами проректор по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина.

Мастерская управления "Сенеж" образована в 2019 году в рамках АНО "Россия – страна возможностей".