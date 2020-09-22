Шутки и приколы о жизни и веселых ситуациях поднимут настроение

Хороший аппетит приходит во время еды, а отличный – во время диеты.







Давайте встретимся у метро "Площадь Ленина" в понедельник в 8 утра.

– Как вы будете выглядеть?

– Плохо.





Юбилей пожарной охраны в грузинском городе. Глава службы встал, чтобы сказать тост:

– Желаю, чтобы наша пожарная команда была, как старая дева.

По рядам пошел шепот, все в недоумении переглядываются. Слышится "совсем сдурел на старости лет"... "что делается-то..."

– Молчать. Я не договорил. Желаю, чтобы была, как старая дева – всегда готова и никому не нужна!

Страшнее поколения переведенных на ЕГЭ только поколение переведенных на удаленку.





Доктор говорит пациенту:

– Так, Сидоров, вас будет оперировать студент-практикант.

– Как же так! Вдруг он меня зарежет!

– Что ж, тогда мы ему двоечку поставим.

Ты будешь скучать по мне?

– Я буду по тебе страдать.

– Тогда, может, мне все же не уходить?

– Ну что ты! Я уже договорилась с тем, кто скрасит мои страдания.





Ранее "Утро.ру" делилось подборкой лучших шуток звезды "Аншлага" Елены Воробей.

