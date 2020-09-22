Деньги продолжат поступать

Пенсии будут переводить, даже если пенсионеры в течение шести месяцев не снимают деньги с карт. В этом заверил ПФР, опровергнув сообщение о приостановке начислений.

Ранее поступившая информация неверна, заявили РИА "Новости" в Пенсионном фонде. И опасности потерять деньги из-за их долгого неприменения нет.

До этого финансовый аналитик Михаил Коган рассказал, что пенсионеров могут оставить без выплат. Такая угроза нависла над теми, кто полгода не снимает деньги с карт.

Эта мера, по его словам, объясняется просто. Государство таким образом защищается от "лишних" трат.

Кроме того, эксперт дал совет, как сделать, чтобы поступления средств из ПФР возобновились.

До этого в ПФР назвали тех, кому положена выплата к пенсии в 75 тыс. рублей. Ее дадут постоянно проживающим на территории РФ, Латвии, Литве и Эстонии участникам боевых операций по ликвидации националистического подполья на территориях Прибалтики, Украины и Белоруссии с 1944-го по 1951 год.