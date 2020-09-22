Тепло уже начало поступать в ряд столичных учреждений

Накануне, 21 сентября, отопление в Москве включили в детских садах, школах и больницах. Подачу тепла начали по отдельным заявкам от этих учреждений. Обычно отопление для них включают раньше официального начала сезона. Об этом рассказал управляющий директор МОЭК Денис Башук, передает РИА Новости.

Москвичам не стоит беспокоиться, что в случае резкого похолодания они будут сидеть в холодных квартирах – система теплоснабжения может оперативно перейти на зимний режим, если температура упадет, добавил собеседник информагентства.

Когда включат отопление в жилых домах в Москве в 2020 году

Решение о начале отопительного сезона принимает правительство города. Тепло в Москве начинают подавать в жилые дома, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней – ниже 8 °С, а синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание.

Сколько длятся работы по включению отопления

Обычно на это требуется несколько дней. В первую очередь топить начинают в социальных учреждениях: в больницах, школах, детсадах. Затем отопление включают в жилых домах и только потом тепло поступает на промышленные объекты.

Какой должна быть температура в квартире в отопительный сезон

Градусник должен показывать не ниже 18 °С, когда в жилых домах топят. В угловых комнатах температура должна быть не меньше 20 °С.

Сколько градусов должно быть в детских садах и школах

В детсадах температура во время отопительного сезона должна быть от 19-20 °С (в спальнях, туалетах – за исключением яслей, и музыкальных комнатах) до 24 °С.

В школах должно быть от 18 до 24 °С в учебных помещениях, столовой, и 17-20 °С в спортзалах и мастерских.

Температура в офисе

Если ваша работа не связана с физическими нагрузками, в помещении в период отопительного сезон должно быть от 21 до 23 °С. В противном случае на рабочем месте должно быть прохладнее. Для тех, кто трудится физически – температура составляет 16-18 °С.

Отопление не включили: куда жаловаться

Если с момента начала отопительного сезона прошло больше пяти дней, а батареи в вашей квартире все еще холодные, обратитесь в управляющую компанию, МОЭК или позвоните по телефону 8-800-100-23-29.