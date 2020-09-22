Крым может столкнуться с плохими последствиями из-за решения водной проблемы - эксперт

Крым может столкнуться с плохими последствиями из-за решения водной проблемы - эксперт
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
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На замену подойдет метод израильтян

Искусственный вызов осадков для восстановления водоснабжения в Крыму не приведет к положительному результату. Такое заявление сделала геоэколог Татьяна Бобра. По ее словам, необходимо применять метод, который предполагает установку опреснителей.

Геоэколог сообщила, что указанный способ широко применяется в Израиле и подходит для жителей Крыма – морскую воду можно и нужно перерабатывать, храня ее в отдельных водоемах. В настоящее время этот ресурс используется для другого – орошения полей и промышленности.

Специалист напомнила, что мировая практика знает не только положительные, но и отрицательные результаты использования способа искусственного вызова осадков, который уже широко обсуждается местными властями. В России он применялся во время лесного возгорания – таким образом можно восстановить сельское хозяйство для получения богатого урожая.

В случае, если речь идет об увеличении запасов крымских водохранилищ, не стоит ждать эффективного результата. Искусственный вызов осадков можно применять как один из комплексных методов, но не в качестве основного способа.

Водный баланс, отметила специалист, зависит от того, как в целом циркулирует атмосфера. Положительную динамику на полуострове создают дожди в осенний сезон с зимними осадками, которые благодаря весеннему таянию увеличивают водный объем в Крыму, сообщает пресс-служба Крымского федерального университета 

Ранее глава рабочей группы при постпредстве полуострова Александр Молохов сообщил, что Крым обратился в ООН с просьбой о проведении расследования водной блокады, устроенной властями Украины.

Егор МАЛКОВ

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