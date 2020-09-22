День осеннего равноденствия: какие следует соблюсти обычаи и традиции

День осеннего равноденствия: какие следует соблюсти обычаи и традиции
Фото: EIBNER/EXPA/Stefanie Oberhauser/www.globallookpress.com
Раньше в этот день было принято молиться о потомстве

В 2020 году день осеннего равноденствия выпадает на 22 сентября. Это означает, что сегодня продолжительность дня и ночи будет одинаковой – по 12 часов.

После этого дни будут становиться все короче, а ночи – длиннее. Наступает астрономическая осень в Северном полушарии Земли.

Традиции дня осеннего равноденствия

В давние времена наши предки особенно почитали этот праздник. Считалось, что если бездетные пары будут молиться о потомстве, то в скором времени женщина обязательно забеременеет.

Особым почетом пользовались бабки-повитухи, которые помогали матерям родить ребенка. До возникновения акушерства данная отрасль народной медицины оставалась крайне распространенной. В день осеннего равноденствия для повитух готовили различные угощения в знак благодарности.

Также люди верили, что в этот праздник стоит отказаться от конфликтов и сплетен. В противном случае можно навлечь несчастье на себя и близких. Еще наши предки считали, что в день осеннего равноденствия важно избавиться от ненужного хлама.

Помимо прочего, было принято приглашать в дом гостей. Считалось, что вместе с ними придет счастье и благополучие.

Приметы в день осеннего равноденствия

  • Если в день осеннего равноденствия стоит хорошая погода, то и вся осень будет солнечной и теплой.
  • Пожелтевшие листья березы и рябины – к холодной зиме.
  • В этот день птицы летят на юг – ждите суровую зиму.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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