Ирония судьбы: пристав нашел должника по алиментам из-за случайности

Мужчину не могли разыскать два года

После того, как 43-летний житель Клина развелся со своей супругой, суд обязал мужчину ежемесячно выплачивать алименты на 9-летнюю дочь. Однако он делать этого не стал – гражданин решил сменить все номера телефонов, переехать на съемное жилье, а свою квартиру сдать другим людям. Найти его не могли – мужчина ни с кем ни выходил на связь. Пристав смог найти его по сущей случайности. 

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", у сотрудника сломался телевизор. Он решил найти мастера, который будет в состоянии решить его проблему и наткнулся на объявление в соцсети. Брал недорого, поэтому пристав решил обратиться к нему. Мастер прислал свои контакты и назначил место встречи, однако позже его ожидало разочарование. 

Во время встречи пристав вручил требование о явке на прием и постановление о задолженности. Всего за два года у него накопилось более 400 тысяч рублей долга по алиментам. Также его предупредили об уголовной ответственности. 

Через время мужчина уже сам пришел к приставу. Он принес справку, что частично погасил задолженность. К слову, сотрудник смог отремонтировать свой телевизор, только обратиться пришлось к другому мастеру. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Минске рассказали о позиции Москвы на переговорах по газу

В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей