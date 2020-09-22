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В подмосковном Видном врачи спасли тройню, которая родилась на месяц раньше положенного срока. Об этом рассказали в региональном Минздраве.
Сначала малыши – два мальчика и девочка – находились в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а после – в отделении патологии, сообщила главврач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.
По ее словам, детей выхаживали около месяца. После выписки вес каждого ребенка составил 2,5 кг, хотя изначально все они весили всего порядка 2000 граммов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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