Средство можно применять не только на окнах, но и для утюга

Находчивые хозяйки знают, что зубную пасту можно использовать не только для полости рта, но и в домашнем хозяйстве. Чистящее средство легко справляется с трудновыводимыми пятнами и неприятным запахом. Кроме того, с помощью пасты можно даже избавиться от запотевания очков и зеркал.

Как избавиться от грязи на кроссовках

Удаление пятен и потертостей на обуви с помощью зубной пасты – способ популярный и, самое главное, невероятно эффективный. Средство отлично подходит для чистки ботинок и справляется с грязью даже на белой поверхности. Для этого необходимо лишь нанести небольшое количество пасты на кроссовки и протереть тряпкой. Обувь будет как новая.

Чистка утюга в домашних условиях

Зубная паста не только выводит пятна на ткани, но и помогает очистить утюг от нагара. Для этого нужно нанести небольшое количество средство на подошву прибора и после смыть губкой. Важно, чтобы утюг в это время был холодным.

Как предотвратить запотевание очков

Самый необычный метод использования средства для полости рта – нанесение его на зеркало в ванной или на защитные очки. После этого пасту нужно удалить тряпкой. Такой способ предотвратит запотевание стекол, особенно эта проблема актуальна для людей с плохим зрением при ношении медицинской маски.

От нагара на посуде также избавит простой народный рецепт. Для приготовления раствора понадобится несколько чистящих средств, которые найдутся дома.