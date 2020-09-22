Как не лишиться пенсии на карте из-за мошенников: рекомендации экономиста

Как не лишиться пенсии на карте из-за мошенников: рекомендации экономиста
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Эксперт заявил, что карту не стоит доверять даже родственникам

Получающие выплаты на банковские карты пенсионеры обязаны придерживаться определенных мер, чтобы не стать жертвой мошенников. Такое заявление сделал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт напомнил, что самое первое правило заключается в том, чтобы никогда не записывать на банковской карте пин-код и клеить на пластик бумагу с его цифрами. Также нельзя никому передавать данные трехзначного CVV-кода, указанного на другой стороне карты. И, наконец, такие же требования касаются сведений о том, клиентом какого банка является пенсионер.

Для хранения карты необходимо выбрать надежное место. Не стоит доверять карту даже близким – человеческий фактор распространяется и на родственников. Они также могут забыть где находиться карта, утерять ее или по неосторожности записать информацию о ней в каком-нибудь неподходящем месте. При совершении покупок в Сети стоит отказаться от указания информации по карте, где не нужно вводить никаких дополнительных данных.

Если же посторонние смогли завладеть доступом к карте, то необходимо обратиться за помощью в банк, который мигом заблокирует транзакции. Если своевременно отреагировать, то можно даже вернуть на счет похищенные средства, сообщает URA.ru.

Специалист добавил, что после пропажи средств и обращения в банк необходимо обратиться в полицию. Суд, в случае поимки злоумышленников, заставит вернуть похищенные средства.

Ранее в ПФР опровергли информацию о приостановке перевода пенсий в случае длительного неиспользования карты. В фонде отметили, что средства поступают ежемесячно, вне зависимости от того, как часто пенсионер пользуется картой.

Егор МАЛКОВ

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