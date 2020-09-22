Самый большой в мире корабль данного класса перед отправкой в Мурманск прошел ходовые испытания

Головной атомный ледокол "Арктика" (проект 22220) направился сегодня из достроечной набережной "Балтийского завода" Санкт-Петербурга в порт приписки Мурманск. Весь переход у судна займет около двух недель, в течение которых корабль пройдет проверку в ледовых условиях. Об этом рассказал гендиректор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка.

"Арктика" движется курсом севернее Земли Франца Иосифа, что позволит настроить систему электродвижения атомохода в обстановке ледового покрова.

Как отметил заместитель гендиректора, глава Дирекции Северного морского пути "Росатома" Вячеслав Рукша, стратегической задачей России является формирование современного ледокольного флота. Он поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве "Арктики".

"Уверен, что следующие ледоколы проекта 22220 будут построены и обеспечат выполнение всех задач для России в Северном Ледовитом океане", – подчеркнул Рукша.

"Арктика" прошла ходовые испытания перед отправкой в порт приписки, в частности, на Балтике и в финском заливе проверили работу механизмов и оборудования судна, а также электроэнергетической системы и маневренных характеристик.

Это будет самый мощный атомоход в мире: его длина составляет свыше 173 м, ширина – 34 м, водоизмещение – 44 540 т, а максимальная ледопроходимость – 2,9 метра. Корабль имеет двухреакторную энергетическую установку. Экипаж судна состоит из 53 человек.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов, в том числе крупнотоннажных. Корабли данного класса будут вести караваны в западных районах Арктики.

Отечественного ледового богатыря заложили семь лет назад, а в 2016 г. он был спущен на воду. "Арктика" получила свое название в честь первого в мире ледокола, который смог добраться до Северного полюса.

