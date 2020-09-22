Что случилось сегодня: последние новости на 22 сентября

Что случилось сегодня: последние новости на 22 сентября
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Президент России Владимир Путин обратился к мировому сообществу с виртуальной трибуны ООН, а пентагон предрек РФ развал – рассказываем о главных событиях, произошедших сегодня.

Политика

  • Российский лидер Владимир Путин принял участие в выступлении в Генассамблее ООН. Лидер затронул самые важные темы мировой повестки. 
  • В сессии принял участие глава российского МИД Сергей Лавров. Он отметил, что мир устал от постоянных войн.
  • Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько заявил, что Александр Лукашенко находится в плачевном положении. По его словам, ни один человек не поддержал идею о закрытии границ с прибалтами.
  • В то же время оппозиция заявляет, что Минск подконтролен Кремлю: в либеральной "Радио Свобода" (признано иноагентом на территории РФ – прим. ред.) считают, что Лукашенко "откатывает" государство на тридцатилетие назад.
  • Сам Лукашенко заявил, что Минск готов к тесному сотрудничеству с отдаленными регионами России. Накануне состоялась встреча главы Республики с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
  • Западные страны намерены заблокировать строительство "Северного потока – 2". По словам главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, в этом заключается главная затея Вашингтона, заинтересованного в раскручивании дела по Навальному.
  • Киев буквально "сдал" Крым по приказу экс-президента США Барака Обамы. Такое заявление сделал бывший депутат Рады Давид Жвания. При этом политик добавил, что не знает, с чем связано решение предшественника Дональда Трампа.
  • Россия однажды "развалится", а Крым либо вернется в состав Украины, либо станет независимой республикой. Таким прогнозом поделился отставной капитан американского ВМС Юрий Табах.

Армия

  • В сирийском Идлибе обнаружены вещи, которые, предположительно, принадлежит военнослужащим РФ. По словам боевиков, состав российского спецназа подорвался на мине.
  • Войска Украины могут взять Донбасс в любой день, однако при этом остается неясным, какие дальнейшие шаги Киев должен предпринять. Такое мнение выразил бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах.
  • Российские буи "Бурак-М" способны ослепить любое противолодочное средство и обмануть его радар. Китайские обозреватели "Чжунго цзюньван" уверены, что благодаря такой разработке ВМФ РФ может пройти к любой бухте.

Жизнь

  • ПФР может приостановить выплаты для россиян, которые не снимают средства с карты более шести месяцев. Соответствующее мнение выразил экономист Михаил Коган, заявивший о том, что в фонде могут подумать о наличии у пенсионера дополнительного источника доходов. 

Шоу-бизнес

  • Стало известно о последних часах жизни покойного ведущего Михаила Борисова. Откровениями поделилась продюсер Светлана Трубникова.
  • Юморист Максим Галкин показал в Сети утренние сборы своих детей в школу. Комик признался, что такие хлопоты доставляют ему радость.
Егор МАЛКОВ

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