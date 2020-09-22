Что случилось сегодня: последние новости на 22 сентября
прочитано 1453 раза
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Президент России
Владимир Путин обратился к мировому сообществу с виртуальной трибуны ООН, а пентагон
предрек РФ развал – рассказываем о главных событиях, произошедших
сегодня.
Политика
Российский лидер
Владимир Путин принял участие в выступлении в Генассамблее ООН. Лидер затронул самые важные темы мировой повестки.
В сессии принял участие глава российского МИД Сергей Лавров. Он отметил, что мир устал от постоянных войн.
Белорусский
оппозиционер Анатолий Лебедько заявил, что Александр Лукашенко
находится в плачевном положении. По его словам, ни один человек не поддержал
идею о закрытии границ с прибалтами.
В то же время
оппозиция заявляет, что Минск подконтролен Кремлю: в либеральной "Радио Свобода"
(признано иноагентом на территории РФ – прим. ред.) считают, что Лукашенко "откатывает"
государство на тридцатилетие назад.
Сам Лукашенко заявил,
что Минск готов к тесному сотрудничеству с отдаленными регионами России.
Накануне состоялась встреча главы Республики с губернатором Приморского края
Олегом Кожемяко.
Западные страны
намерены заблокировать строительство "Северного потока – 2". По словам главы
Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, в этом заключается главная затея
Вашингтона, заинтересованного в раскручивании дела по Навальному.
Киев буквально "сдал"
Крым по приказу экс-президента США Барака Обамы. Такое заявление сделал бывший
депутат Рады Давид Жвания. При этом политик добавил, что не знает, с чем
связано решение предшественника Дональда Трампа.
Россия однажды "развалится",
а Крым либо вернется в состав Украины, либо станет независимой республикой.
Таким прогнозом поделился отставной капитан американского ВМС Юрий Табах.
Армия
В сирийском Идлибе
обнаружены вещи, которые, предположительно, принадлежит военнослужащим РФ. По
словам боевиков, состав российского спецназа подорвался на мине.
Войска Украины могут
взять Донбасс в любой день, однако при этом остается неясным, какие дальнейшие
шаги Киев должен предпринять. Такое мнение выразил бывший представитель НАТО в
РФ Гарри Табах.
Российские буи "Бурак-М"
способны ослепить любое противолодочное средство и обмануть его радар.
Китайские обозреватели "Чжунго цзюньван" уверены, что
благодаря такой разработке ВМФ РФ может пройти к любой бухте.
Жизнь
ПФР может приостановить выплаты для россиян, которые
не снимают средства с карты более шести месяцев. Соответствующее мнение выразил экономист
Михаил Коган, заявивший о том, что в фонде могут подумать о наличии у
пенсионера дополнительного источника доходов.
Шоу-бизнес
Стало известно о последних часах жизни покойного
ведущего Михаила Борисова. Откровениями поделилась продюсер Светлана
Трубникова.
Юморист Максим Галкин показал в Сети утренние сборы
своих детей в школу. Комик признался, что такие хлопоты доставляют ему радость.