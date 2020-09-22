Плохая видимость в столичном регионе продлится до утра среды

В Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Синоптики предупредили жителей региона о сильном тумане сегодня ночью.

Погода изменится около 02:00 ночью, 23 сентября. Плохая видимость будет сохраняться до 07:00, затем все снова вернется в норму. Также сильный туман ожидается в Ярославской и Воронежской областях, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ночью 23 сентября в Москве температура упадет до +8°С. Дождя, согласно прогнозу Гидрометцентра, не будет.

Синоптики также напомнили, что сегодня наступил день осеннего равноденствия – с этого момента ночи будут становиться длиннее.