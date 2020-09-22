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Срок продолжительности лечения Алексея Навального в "Шарите" остается под вопросом. Также неизвестно, кто выложит из кармана средства за счет, который будет выставлен по окончании, сообщил координатор штаба оппозиционера Леонид Волков.
Он добавил, что одну из главных ролей в восстановлении блогера сыграла канцлер Германии Ангела Меркель. По словам Волкова, Навальный жив в том числе из-за ее содействия.
Также Волков заявил, что сторонники блогера нашли способ вывезти из РФ в столицу Германии личные вещи пациента, которые передали немецким медикам на проведение исследования. Некоторые из них находились на борту судна, которое экстренно доставило оппозиционера в ФРГ.
Также соратник оппозиционера добавил, что об итоговой стоимости лечения будет раскрыта завершения курса терапии. В любом случае, уверен Волков, штаб сможет собрать необходимую сумму.
В итоге Навальному предстоит вернуться назад, в Россию. Волков считает, что перед взлетом борта в Омске на жизнь блогера было совершено покушение, и подобные прецеденты уже имели место быть.
Представитель ФБК добавил, что запросы, направленные Генпрокуратурой России в ФРГ, призваны для широкого тиражирования в СМИ, занимающих пророссийскую позицию.
Наиболее эффективным ответом Евросоюза на "отравление", считает Волков, станут персональные санкции против тех, кто попал в список расследований ФБК, о чем соратник оппозиционера сообщил в интервью DW.
Сам Навальный в своем блоге ранее заявил, что снятые с его тела вещи могут быть важнейшей уликой, подтверждающей версию об "отравлении".
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