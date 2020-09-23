Очистит все: универсальное моющее средство из натуральных ингредиентов

Очистит все: универсальное моющее средство из натуральных ингредиентов
Фото: David Oxberry/moodboard/www.globallookpress.com
Для приготовления понадобится минимум ингредиентов

Многие хозяйки часто сталкиваются с тем, что не могут убрать жирный налет с плиты или столешницы, на которой они готовят. Если не помогают привычные средства, можно сделать свое, которое несомненно порадует эффективностью и простотой приготовления. 

Ингредиенты: 1/3 хозяйственного мыла, сода, вода и горчичный порошок. 

Приготовление 

Создание моющего средства займет максимум 7-10 минут. Для начала стоит отрезать 1/3 хозяйственного мыла и натереть на мелкой терке. 

После следует пересыпать измельченное мыло в отдельную миску, добавить воды и взбить с помощью блендера до образования густой пены. 

После этого нужно добавить к мылу 50 граммов горчичного порошка и 50 граммов соды и тщательно перемешать ингредиенты. Должна получиться достаточно густая паста. 

Натуральное средство отлично справится с жиром не только на посуде, но и на варочных поверхностях. Подойдет такая паста и для уборки в ванной: отлично справится с разводами и до блеска очистит сантехнику. 

К слову, чтобы сделать моющее средство более ароматным, в него можно добавить пару капель эфирного масла. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как очистить утюг от плесени и накипи в домашних условиях. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Михаил Сорокин
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А ещё лучше не заниматься варением бурды дома и купить нормальные средства. Про использование защитных средств также не забываем.
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