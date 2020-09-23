Несколько минут в день хватит, чтобы улучшить состояние организма

Малоподвижный образ жизни плохо сказывается на здоровье. Из-за него синовиальная жидкость, отвечающая за амортизацию и питание хряща, начинает вырабатываться в меньшем количестве. Помочь в восстановлении нормальной работы организма могут несколько простых упражнений. Гимнастику можно выполнять в любом месте, спортивные снаряды для этого не потребуются.

Ходьба сидя

Для выполнения этого упражнения нужно сесть на стул, ровно поставить ноги. Теперь перекатываемся с носка на пятку. Делаем 2-3 минуты.

Проработка коленного сустава

Также садимся на стул, откидываемся на спинку. Теперь вытягиваем одну ногу и начинаем сгибать и разгибать колено.Такая гимнастика позволит протренировать сустав, а также проработает мышцы передней поверхности бедра. Нужно сделать по 20 повторов каждой ногой.

Проработка голеностопа и тазобедренного сустава

Перед тем как делать это упражнение, нужно выполнить разогревающую разминку. Из положения сидя на стуле вытянуть ноги и сделать несколько разведений и сведений ног.

Теперь нужно согнуть колено и выполнить им движения по кругу – по 20 повторов на каждую ногу. Со временем упражнение можно делать стоя.

Проработка плечевого сустава

Простые круговые движения руками, которые все выполняли на уроках физкультуры, отлично помогают протренировать суставы. Кроме того, такое упражнение способствует притоку крови в шейный отдел. Нужно сделать по 40 повторов в каждую сторону.

Перед выполнением тренировки необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.



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