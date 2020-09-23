Россиян будут принудительно выселять из квартир

Россиян будут принудительно выселять из квартир
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Гражданам страны стоит забыть о заначках на черный день

Ваш дом, больше не ваша крепость – в скором времени каждого владельца жилья могут лишить его собственности, причем на абсолютно законном основании. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

Чтобы понять, откуда взялось такое решение, в чьих интересах оно принимается, и почему адресовано простым гражданам России, совершим небольшой "исторический экскурс".

ЛЮДИ ЛУЧШЕ НЕФТИ

Люди – это новая нефть. Этот довольно точный мем родился несколько лет назад, когда стало ясно, что прежней сытой жизни, построенной на колоссальных нефтегазовых доходах, у российской элиты больше не будет. Мир, а с ним и его отношение к углеводородному топливу начал меняться в пользу отказа от нефти и газа. После подоспели и внешнеполитические неурядицы, приведшие к сокращению экспорта энергоносителей на Запад.

В безуспешных поисках альтернативы нефтедолларам, взгляд российских властей остановился на… населении, за тучные годы успевшем нагулять определенный финансовый "жирок".

Плавное "обезжиривание" соотечественников посредством повышения налогов, сборов, и различных штрафов, идет уже не первый год. Но наиболее лакомым куском в этом случае остаются сбережения граждан, накопленные как на определенные цели (покупка квартиры, машины, поездка в отпуск и т.п.), так и просто на черный день. Добраться до них непросто, так как обыватели не спешат открывать свои заначки, прямое же посягательство на сбережения по образцу 1992-го года сегодня все еще невозможно. При этом, ничего не мешает добраться до сбережений населения, предложив ему что-то действительно нужное (или, кажущееся нужным), но на своих, довольно хитрых условиях. Например, жилье…

Фото: АГН Москва

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Собственное жилье, или его отсутствие является, пожалуй, главной темой в жизни подавляющего большинства россиян. Счастливые его обладатели наслаждаются тем, что оно у них есть, периодически подумывая об улучшении имеющихся жилищных условий, те же, у кого его нет, старательно копят деньги и влезают в кредиты для его приобретения.

Настоящей встряской для тех и других, оказалась стартовавшая несколько лет назад реновация, ставшая для кого-то надеждой на исполнение мечты, а для кого-то проклятием и страшным сном. Судя по последним событиям, жизнь и первых и вторых, в скором времени может заметно взбодриться.

В Государственную Думу внесен проект поправок к Градостроительному, Жилищному и Земельному кодексам РФ. Его авторы, Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

В основе законопроекта лежит понятие "комплексное развитие территорий". Согласно пояснительной записки к документу, механизм комплексного развития будет способствовать "обновлению застройки городов и улучшению жилищных условий граждан". На первый взгляд, в этих общих фразах не прослеживается ничего угрожающего. Но лишь только на первый…

ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ

В соответствии с законопроектом, "комплексное развитие территорий" предполагает "принудительное изъятие недвижимости у собственников". В переводе с чиновничьего на русский язык, это означает, что если ваш дом или квартира мешает реализации "комплексного развития", а попросту говоря, тотальной застройке территории, то считаться с вашим правом собственности не будет никто. Никому не будет никакого дела до того, что вас вполне устраивает ваше нынешнее жилище, и вы не хотите переезжать из своего тихого зеленого уголка на N какой-то этаж огромной бетонной башни.

Законопроект предполагает дополнить Жилищный кодекс статьей 48.2, согласно которой, для попадания дома в программу сноса достаточно будет согласия двух третей собственников или нанимателей квартир. При этом, порядок учета голосов будет определяться местными властями. Выселяемым из своих домов будет предоставляться равноценное жилье в "своем районе", или денежная компенсация.

Проект является явным отсылом к московской реновации, с тем лишь отличием, что москвичам, пусть и с большим трудом, но удалось исключить возможность принудительного выселения.

Фото: Александр Авилов/АГН Москва

ПОТОМУ ЧТО ТАК НАДО…

В чем же причина столь бесцеремонного отношения к правам граждан, многие из которых вовсе не собираются покидать насиженных мест только из-за того, что кому-то пришло в голову заняться "комплексным развитием" территории, на которой расположен их дом?

В начале статьи мы не зря упомянули мем о том, что люди – это новая нефть. И новый законопроект, предполагающий принудительное выселение граждан из их домов, это как раз об этом.

В условиях резкого сокращения нефтегазовых доходов, жилищное строительство становится одним из основных источников средств. Именно он позволяет вытаскивать из карманов граждан их заветные заначки, и перераспределять их в соответствии с "текущими потребностями".

Отсутствие понятия принудительного выселения в московском варианте реновации сильно сужает возможности властей и строительных компаний. Если же законопроект будет принят, под снос теоретически может пойти любое (а не только ветхое и аварийное) жилье, месторасположение которого заинтересует строителей. Снос и переселение типовой пятиэтажки на 70-80 квартир с перспективой строительства на ее месте 300-квартирного монстра сулит застройщику (и всем, кто задействован в процессе) баснословный доход. И с принятием законопроекта, помешать ему провернуть эту операцию не сможет уже практически ничего. Следовательно, можно предположить, что миллионам россиян, проживающих в домах, расположенных в относительно "хороших" местах, есть о чем серьезно задуматься. А лучше, просто сразу готовиться к переселению.

Долго ли продлится это "переселение народов"? Очевидно, до тех пор, пока у населения остаются те самые заначки, отложенные на "большие дела", в том числе и на покупку жилья. Именно они будут покупать квадратные метры в бетонных башнях, деловито рассуждая о том, в насколько "хорошем" месте оно возведено. 

Юрий ЛЕВЫКИН

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